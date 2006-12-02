رئیس ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی در مازندران منصوب شد

عباس رمدانی رئیس ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی در مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، مواضع و و سیاست های این ائتلاف در دفتر مازندران را تشریح کرد.

وی با اشاره به اطلاعیه این ائتلاف مبنی بر حضور گسترده مردم، یکی از مشخصات کاندیداهای مورد حمایت ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی در انتخابات شوراها را، اعتقاد به مدیریت علمی و فنی شهری دانست و گفت: ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی مازندران معیارهای خاصی را برای خود انتخاب کرد و همزمان با تهران در 15 مراکزاستانی کشور کاندیداهای مطلوب خودمان را مشخص و اعلام خواهد کرد و این لیست بزودی اعلام خواهد شد.

رمدانی تصریح کرد: خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی که افتخار داشته همراه با مردم پیشتاز حضور در صحنه انتخابات مجلس هفتم باشد، آرزو می‌کند اسباب تشکیل مجلس خبرگان و شورایی مردم‌ مدار و عدالت‌ محور برای رسیدن به ایرانی سربلند در دوره‌ هفتم فراهم شود و این مجلس خبرگان و شورای شهر با یاری خداوند و پشتوانه‌ رای مردم بتواند خدمتگزارترین نهاد برای مردم مومن و سرافراز کشور باشد.