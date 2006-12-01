ایرانیان در جای جای جهان سفیران فرهنگی ملت بزرگ ایران هستند / قدرت ملت ایران در خدمت صلح و پیشرفت همه ملت هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری عصر جمعه در دیدار صمیمی ایرانیان مقیم قطر با بیان اینکه ایرانی‌ها در طول تاریخ همواره پرچمدار علم ، فرهنگ و ادب وکانون جوشش صفا، محبت ، یکرنگی وعشق به همنوع بوده‌اند گفت : امروز همه ماعلاقه‌مندیم ایرانی آبادتر، سرافرازتر و پیشرفته داشته باشیم وایرانیان چه درداخل و چه درخارج از کشور باید برای سرافرازی هرچه بیشتر ایران تلاش ومجاهدت کنند.

دکتر محمود احمدی نژاد جامعه ایرانیان مقیم قطر را نماد نظم ، قانون پذیری ، کار، تلاش و دوستی صادقانه دانست و افزود: ایران و قطر مصمم به گسترش روابط دوجانبه هستند و تلاش می‌کنند در مسائل دوجانبه وبین ‌المللی یار یکدیگر باشند.

وی با اشاره به مزایای فناوری هسته‌ ای صلح آمیز وتلاش‌ های دشمنان ملت ایران برای جلوگیری از دستیابی ایرانیان به این فناوری خاطرنشان کرد: آن ها به دلیل آنکه می ‌دانند ملت ایران در تاریخ همواره پایه گذار علم، فرهنگ و تمدن بوده است و در صورتی که بطور کامل فناوری هسته ‌ای صلح آمیز را در اختیار بگیرد به سرعت به ابرقدرتی بلامنازع درجهان تبدیل خواهد شد، با دستیابی ملت ایران به این فناوری مخالفت می‌ کنند و ادعاهایشان درباره نگرانی از گسترش سلاح‌ های هسته ‌ای دروغی بیش نیست.

احمدی نژاد با تاکید برصلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران واینکه در بازرسی‌های متعدد آژانس بین‌المللی انژری اتمی تاکنون هیچ نشانه‌ ای از انحراف یافت نشده است ، گفت : استفاده از فن آوری صلح آمیز هسته‌ای خواست ملت ایران است و ایرانیان باتلاش دانشمندان جوان و فرزندان غیور خود به این هدف دست خواهند یافت.

رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم ایران در طول تاریخ همواره در پی صلح، آبادانی و پیشرفت جهانی بوده ‌اند و به هیچ کشوری چشم طمع ندارند، تاکید کرد : قدرت ملت ایران در خدمت صلح، برادری، مهرورزی و پیشرفت همه ملت ها است.

احمدی نژاد با تاکید برعزم راسخ جوانان دانشمند و مومن ایرانی برای پیشرفت وفتح پله‌های ترقی گفت : دردهه فجر امسال خبر دو پیشرفت و کشف بزرگ علمی دانشمندان ایرانی که در بین کشورهای جهان شاید تعداد معدودی به آن دست یافته باشند، اعلام خواهد شد تا جهانیان بدانند ملت ایران با همت جوانان خود برای پیشرفت مصمم است .

در این دیدار صمیمی که با ابراز احساسات متعدد ایرانیان مقیم قطر نسبت به حضور رئیس جمهوری‌ همراه بود ، حجت ‌الاسلام ربانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر درمورد وضع جامعه ایرانیان مقیم قطر گزارشی بیان کرد.