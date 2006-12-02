عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-"فرانک - والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان امروز با " ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو

می کند .

- مردم کوبا امروز پنجاهمین سالگرد انقلاب این کشور را جشن می گیرند.

- نخستین نماینده مسلمان کنگره آمریکا اعلام کرد که به قرآن ، کتاب مقدس مسلمانان ، سوگند خواهد خورد .

- " کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگویی، اشتباهات موجود در جنگ عراق را پذیرفت .

- " رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه در دیدار با " ماتی ونهانن " همتای فنلاندی خود خواستار حمایت اتحادیه اروپا از عضویت آنکارا در این اتحادیه شد .

" ویکتور یوشچنکو " رئیس جمهوری بلاروس از ساخت رآکتور هسته ای در این کشور خبر داد .

- "جرج بوش " در ماه ژانویه " طارق الهاشمی " معاون رئیس جمهوری عراق را به حضور می پذیرد .