ایران با دو برنز در مکان یازدهم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات به عنوان آخرین مرحله از رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۱۷ جمعه ۲۶ آبان ماه با حضور ۲۳۱ جودوکار از ۴۳ کشور به میزبانی هلند آغاز و عصر یکشنبه ۲۸ آبان ماه با قهرمانی میزبان در محموع مردان و زنان به پایان رسید.

هلندی ها که ۴۳ جودوکار مرد و زن خود را روی تاتامی این مسابقات فرستاده بودند، در مجموع با ۵ طلا، دو نقره و ۵ عنوان عنوان نخست را کسب کردند. روسیه با دو طلا، دو نقره و دو برنز در مکان دوم قرار گرفتند و مغولستان با دو طلا و ۴ برنز سوم شدند.

اما در بخش مردان روسیه با دو طلا، دو نقره و دو برنز قهرمان شد. مغولستان با دو طلا و سه برنز در مکان دوم ایستاد و هلند میزبان با یک طلا و سه برنز سوم شد. صربستان و ترکیه هر کدام با یک طلا، آلمان و لهستان هر کدام با یک نقره و یک برنز، امارات، انکلستان و سوئد نیز هر کدام با یک نقره رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داند.

تیم کشورمان هم با دو برنز یازدهم شد. تیم ملی کشورمان با ترکیب شش جودوکار در این مسابقات شرکت کرده بود که سعید ملایی و جواد محجوب موفق به کسب دو نشان برنز شدند. محمدرشنونژاد، قاسم نوری زاده، مهدی فتحی پور و رامین صفویه دیگر اعضای تیم اعزامی کشورمان بودند که توفیقی در کسب مدال نداشتند.