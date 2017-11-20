۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۶

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه وبویراحمد:

برخورد پیکان و پژو درمحور یاسوج به سی سخت ۵ مصدوم داشت

یاسوج- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پیکان با یک دستگاه پژو در محور یاسوج_سی سخت پنج مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پوران فرد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این حادثه نزدیکترین آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی بیان داشت: با درخواست تکنسینهای اعزامی چهار آمبولانس دیگر نیز به محل حادثه اعزام و مجروحین آسیب دیده را به بیمارستان شهیدبهشتی یاسوج منتقل کردند.

پوران فرد همچنین از سقوط یک خودروی سمند از یک پل به ارتفاع ۹ متر خبر داد و گفت: این خودرو در محور امام زاده علی(ع) سادات به یاسوج به زیر پل سقوط کرد.

وی افزود: راننده خودرو مصدوم و به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شد.

