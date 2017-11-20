دیدار وزیران خارجه چین و کره جنوبی در پکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، وزیر خارجه کره جنوبی طی این هفته با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجه کره جنوبی با اعلام این مطلب، هدف از این دیدار را زمینه سازی برای دیدار آتی «شی جینپینگ» و «مون جائه این» رؤسای جمهوری چین و کره جنوبی عنوان کرد.

بر این اساس «کانگ کیونگ وا» وزیر امور خارجه کره جنوبی روز سه شنبه عازم پکن خواهد شد تا مذاکراتی دوجانبه را با وانگ ئی همتای چینی خود برگزار کند.

بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه کره جنوبی، دو طرف در این دیدار درباره آماده سازی مقدمات سفر ماه آینده «مون جائه این» به پکن گفتگو خواهند کرد.

وزرای امور خارجه کره جنوبی و چین همچنین قرار است درباره راههای تقویت همکاری دو کشور در جهت حل مسالمت آمیز مسئله هسته ای کره شمالی گفتگو کنند.

گفتنی است این نشست در حالی برگزاری خواهد شد که اقدامات تحریک آمیز کره شمالی طی دو ماه اخیر متوقف شده است.