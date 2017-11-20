به گزارش خبرنگار مهر، سندیکای بیمهگران در اطلاعیهای اعلام کرد که ️آسیب دیدگان حادثه زمین لرزه که انواع بیمهنامه هایشان مانند بیمهنامه شخص ثالث، حوادث، عمر و آتشسوزی (با پوشش زلزله)را از دست دادهاند، در امور بیمهای و دریافت خسارت، مشکلی نخواهند داشت.
از آنجایی که ممکن است بیمهگذاران مناطق زلزلهزده، اصل بیمهنامه های خود را در اختیار نداشته و یا در حادثه زلزله، از دست داده باشند، می توانند با در خواست از شعب شرکتهای بیمه و احراز هویت، بیمهنامه المثنی دریافت نمایند.
بنا به هماهنگی های بعمل آمده توسط سندیکای بیمه گران، شرکت های بیمه تلاش مینمایند با انجام بررسی های خود، فرآیند اجرایی در این خصوص را در اسرع وقت انجام دهند.
در عین حال، حقوق بیمه گذاران نزد شرکتهای های بیمه محفوظ است و جای نگرانی نیست؛ ضمن اینکه در مورد بیمه نامه های مفقود شده، المثنی یا گواهی صادر میشود.
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