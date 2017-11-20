۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۰

پس از مذاکره بین دو کشور؛

انگلیس موشک های آمریکایی به فضا می فرستد

انگلیس و آمریکا مشغول مذاکره هستند تا موشک های آمریکایی از این کشور به فضا ارسال شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، به زودی انگلیس موشک های آمریکایی را به فضا می فرستد. ارسال این موشک ها این بخشی از مذاکرات تجاری بین این دو کشور قبل از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.

 البته تا قبل از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) مذاکرات آزاد برای ارسال موشک های آمریکایی از انگلیس امکانپذیر نخواهد بود اما می توان موانع قانونگذاری را به راحتی از میان برداشت.

این درحالی است که انگلیس قصد دارد یک مقر فضایی بسازد و تا ۲۰۲۰ میلادی ارسال موشک به فضا را آغاز کند.  البته تا به حال موشک های اندکی از انگلیس به فضا ارسال شده اند زیرا فاصله این کشور از خط استوا زیاد است و به همین دلیل نمی توان برای پرتاب موشک از نیروی گردش زمین کمک گرفت.

به هرحال این امر نشان می دهد باید فناوری آمریکایی با استانداردهای  ایمنی و زیست محیطی انگلیس همخوان شود.

شیوا سعیدی

