نیازمندی‌ های بالگردهای «صبا ۲۴۸» و «سورنا» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی نشستی با حضور معاون طراحی پنها، مدیر پروژه بالگرد ملی صبا ۲۴۸ و مدیران بیش از ۳۰ شرکت دانشبنیان فعال در حوزه هوایی و هوانوردی برگزار کرد تا در این جلسه نیازمندیهای داخلی برای تأمین قطعات ساخت دو بالگرد «سورنا» و «صبا ۲۴۸» را با شرکتهای دانشبنیان در میان بگذارد و از کمک این شرکتها بهرهمند شود.
در این نشست ابتدا، گزارشی از فعالیت ستاد هوایی معاونت علمی برای توسعه کسبوکار و بازار فعالیت شرکتها ارائه و عنوان شد که ارتقای توانمندی شرکتها در حوزه هوایی منجر به شکلگیری ۴ مرکز نوآوری با موضوعات «پهپادها»، «تعمیر و نگهداری (MRO)»، «هوانوردی عمومی» و «زنجیره تأمین قطعات» شد.
در ادامه، توضیحات فنی جامعی در خصوص قطعات و سیستمهای موردنیاز جهت بومیسازی بالگردهای صبا ۲۴۸ و سورنا ارائه شد.
با توجه به اینکه دو بالگرد سورنا و صبا ۲۴۸ در داخل طراحی و ساختهشده، برای باز ساخت این دو بالگرد نیاز به همکاری شرکتهای دانشبنیان برای تأمین قطعات آن از داخل وجود دارد که این نیازها در حوزههای «محصولات»، «فرآیندی»، «الگوریتم و نرمافزار»، «زیرساختهای تست و شبیهسازی»، «تهیه و تدوین اسناد و کتابچهها» و «آموزش» تقسیمبندی میشود.
در پایان نشست، نمایندگان شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه هوایی، نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند و مدیران پروژه بالگرد ملی و مسئولین ستاد هوایی معاونت علمی به ابهامت موردنظر این شرکتها پاسخ دادند. همچنین عنوان شد که در ادامه مسیر، نشستهای تخصصی نیز با فعالین هر شاخه از زنجیره تأمین قطعات بالگرد برگزار خواهد شد.
نظر شما