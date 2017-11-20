به گزارش خبرنگار مهر، احمد حیدری صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان تنگستان اظهار داشت: بسیج امروز نماد مقاومت، ایثار و از خود گذشتگی است و به مدد الهی توانسته با گذشت ۴۰ سال از عمر تاسیس برای کشورهای جهان اسلام الگو شود به طوری که در عراق با نام حشد الشعبی، در سوریه جیش الشعبی و در یمن به نام انصارالله و حزب ال در لنان خود را اینگونه نشان دهد.

وی افزود: اجرای بیش از ۵۰ برنامه کیفی و متنوع درهفته بسیج سال ۹۶ در دستور کار سپاه امام علی و رده های مقاومت تابعه آن است که هدف از برگزاری این برنامه ها تبیین نقش و جایگاه بسیج در دفاع همه جانبه، جهاد فرهنگی، تولید علم، نهضت خدمت رسانی است که برگزار می شود.

فرمانده سپاه تنگستان ادامه داد: در راستای درمان و حوزه سلامت، طرح ویزیت رایگان با بهره گیری از جامعه پزشکی شهرستان تنگستان در منطقه خاییز و برای اهالی این منطقه خدمت‌رسانی خواهد شد و پایگاه سلامت در قالب طرح امام رضا( ع) در مصلی نماز جمعه اهرم پیش‌بینی شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: شاخص‌ترین برنامه هفته مبارک بسیج تنگستان همایش بزرگ شکوه مقاومت است که همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین در مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: به مناسبت هفته بسیج و در راستای ترویج فرهنگ شهادت، یادواره شهدا و علمای مقاومت شهر اهرم، روز یکم آذرماه در مصلی نماز جمعه اهرم توسط سپاه تنگستان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه امام علی(ع) تنگستان از اجرای طرح گشت‌های محله‌محور بسیج در تنگستان خبر داد و اضافه کرد: در راستای تامین امنیت پایدار به ویژه در محلات، حوزه‌های مقاومت بسیج با پشتیبانی نیروی انتظامی و دادستان تنگستان، از روز پنجم آذر گشت‌های بسیج را اجرا خواهند کرد.