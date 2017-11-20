وزارت دادگستری آمریکا به فکر اقدامات ضدایرانی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، «واشنگتن‌پست» در گزارشی اعلام کرد احتمالا وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد ظرف یک ماه آینده برخی پرونده‌هایی را که در آن اتباع ایرانی به جرایم سایبری متهم شده‌اند، علنی کند.

ماه گذشته، از دادستان‌های بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا خواسته شد با هدف علنی کردن موضوع، به روند تحقیقات پیرامون نقش دولت ایران یا اتباع ایرانی در اتهامات مطرح شده، رسیدگی کنند.

از جمله این پرونده‌ها می‌توان به حمله سایبری به شبکه «اچ ‌بی ‌او» اشاره کرد که ادعا می‌شود در جریان آن اطلاعاتی به حجم تقریبی ۱.۵ ترابایت به سرقت رفته است که از آن میان می‌توان به نسخه‌هایی از سریال معروف «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) اشاره کرد.

این درحالی است که تصمیم احتمالی وزارت دادگستری آمریکا از هم‌اکنون موجب بروز تنش و اختلاف در محافل داخلی این کشور شده است چرا که بیم آن می‌رود مبادا این وزارتخانه در راستای عملی کردن خواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر بهانه‌تراشی برای واداشتن کنگره به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، قصد چنین افشاگری را داشته باشد.

همچنین برخی دیگر بر این باورند علنی کردن چنین پرونده‌هایی می‌تواند روند تحقیق درباره مظنونین احتمالی را مشکل کند.

گفتنی است وزارت دادگستری آمریکا تاکنون توضیحی درباره احتمال عملی کردن این تصمیم نداده است.