مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، از فراهم کردن تعدادی کانکس برای تحصیل دانش آموزان نقاط زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با کمک خیران کرمانشاهی ۴۰ کانکس از ۲۵۰ کانکس مورد نیاز دانش‌آموزان مناطق زلزله‌زده استان فراهم شده است.

وی یادآور شد: در زلزله اخیر ۷۸ فضای آموزشی با ۴۱۵ کلاس درس در سطح مدارس استان کرمانشاه دچار آسیب جدی شده‌اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه تصریح کرد: برای بازسازی کلاس های مذکور اعتباری حدود۱۲۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی خواستار مشارکت خیران در بازسازی مدارس فوق شد و گفت: برای اسکان موقت دانش‌آموزان ۲۵۰ کانکس مورد نیاز است که تا روز گذشته ۴۰ کانکس فراهم شد.

نظری گفت: خیران برای بازسازی مدارس در مناطق زلزله‌زده غرب کشور می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به حساب مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کرمانشاه به شماره ۰۲۲۰۲۶۶۲۵۴۰۰۹ نزد بانک ملی واریز کنند.

نظری افزود: شماره تماس ۰۸۳۳۸۲۵۰۰۸۲ را نیز برای ارتباط با اداره نوسازی مدارس استان کرمانشاه و کسب اطلاعات بیشتر اعلام کرد.

وی گفت: تاکنون بازسازی و تعمیر ۱۹ فضای آموزشی با ۶۳ کلاس درس در نقاط زلزله زده توسط خیرین تقبل شده است و مراحل اجرای آن به سرعت انجام خواهد شد.