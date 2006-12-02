اردوغان خواستار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر،"رجب طیب اردوغان" در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با "ماتی ونهانن " همتای فنلاندی خود که در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد؛ گفت : از اتحادیه اروپا می خواهم که از مسئله قبرس به عنوان عاملی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه استفاده نکند .

نخست وزیر فنلاند نیز در این زمینه خاطر نشان کرد : اتحادیه اروپا بر اساس چارچوب و اصول از پیش تعیین شده خود مراحل عضویت ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد .

" اردوغان " در ادامه خواستار تداوم حمایت اتحادیه اروپا از عضویت کشورش در این اتحادیه شد .

کمیسیون اروپا اعلام کرده بود : خودداری ترکیه از گشایش بنادر و فرودگاه‌های خود به روی کشتی ‌ها و هواپیماهای بخش یونانی نشین قبرس مذاکره در مورد 8 بند از 35 بند متن شرایط عضویت ترکیه در آن اتحادیه را به حالت تعلیق در می ‌آورد.

مقامهای ترکیه در این زمینه معتقدند که مسئله قبرس باید در سازمان ملل حل شده و ارتباطی به اتحادیه اروپا ندارد .

فنلاند به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا همچنین پیش از این به ترکیه مهلت داده بود تا تاریخ 6 دسامبر تعهداتش را اجرا کرده و درغیر این صورت، با خطراتی ازجمله دست کم تعلیق کوتاه مدت روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا روبرومی شود.

رئیس دوره ای اتحادیه اروپا ماه سپتامبر( شهریور ) با ارائه پیشنهادی مبنی بر گشایش بنادر ترکیه بر روی قبرس در ازای تبادل تجاری مستقیم این اتحادیه با بخش ترک نشین قبرس، درصدد حل و فصل بن ‌بست موجود برآمد .