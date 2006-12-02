انتقاد عنان از رژیم اسرائیل به دلیل ادامه نقض حاکمیت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، " کوفی عنان" گفت : ادامه این پروازها، تلاشها برای برقراری ثبات در مرز لبنان را به خطر می اندازد.

وی افزود: نیروهای حافظ صلح نقض حریم هوایی لبنان را از سوی هواپیماهای اسرائیلی و دیگر تجهیزات تسلیحاتی بدون سرنشین تقریبا در هر روز گزارش داده اند .

دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت : این پروازها، قطعنامه های سازمان ملل متحد را نقض و اعتبار هم نیروی این سازمان و هم ارتش لبنان را تضعیف می کند. آنها همچنین تلاشهای کلی برای برقراری ثبات در جنوب و تلاشها برای ایجاد اطمینان و اعتماد را به طور کلی به خطر می اندازند.

عنان گفت که به تلاش خود برای در اولویت قراردادن آزادی غیرمشروط نظامیان اسرائیلی و همچنین مسئله اسرای لبنانی بازداشت شده در سرزمینهای اشغالی ادامه می دهد.

وی افزود: با وجود این حوادث، آتش بس ماه آگوست که به جنگ تابستان بین اسرائیل و لبنان پایان داد، حفظ شده و هیچ حادثه یا مقابله جدی وجود نداشته است.

دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از نامه خود آورده است: یونیفل(نیروهای سازمان ملل متحد) و ارتش لبنان مدارک پراکنده ای از وجود پرسنل، دارایی ها و یا تسلیحات بدون مجاز را مشاهده کرده اند. وی تصریح کرد: در هر مورد، یونیفل به ارتش لبنان اطلاع داد که یا آنها را ضبط و یا تخریب کردند.

عنان خاطر نشان کرد که کارشناسان پلیس مرزی سازمان ملل متحد، کمبودهای قابل توجهی را در تجهیزات لبنان و آموزش مقامهای مرزی آن یافته اند.

ازسوی دیگر"سگولن رویال" نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روزجمعه خواستار برگزاری هرچه سریع تر یک کنفرانس بین المللی درباره لبنان برای خروج از بن بست کنونی در این کشور شد.