به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی امیدهای جهان در حالی از صبح فردا آغاز خواهد شد که فرشاد بلفکه، پیام بویری، مهدی فلاح و امیرحسین حسینی به عنوان مدعیان کشورمان در اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم، راس ساعت ۱۹:۴۵ امروز (دوشنبه) به روی باسکول خواهند رفت. ملی پوشان کشورمان پس از شناختن رقبای خود باید از صبح فردا سه شنبه) به میدان بروند.
رقابت های اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز روز چهارشنبه برگزار می شود که طی آن میثم دلخانی، امین کاویانی نژاد، مهدی ابراهیمی و امین میرزازاده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.
رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال - لهستان؛
فرنگی کاران اوزان نخست امروز روی باسکول می روند
رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان (امیدها) از فردا سه شنبه در شهر بیدگوشچ لهستان برگزار می شود که چهار نماینده از ایران به روی تشک خواهند رفت.
