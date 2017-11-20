خسرو ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سن اعتیاد میان دانش آموزان البرزی و در پاسخ به این پرسش که آیا آموزش‌وپرورش استان در این زمینه آماری دارد یا خیر، اظهار کرد: در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طرحی در سطح کشور ازجمله البرز در حال اجرایی شدن است.

صدور شناسنامه الکترونیکی آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز اظهار کرد: بنا داریم در این طرح صدور شناسنامه الکترونیکی آسیب‌های اجتماعی برای تمامی دانش آموزان با سرعت هر چه بیشتر انجام شود.

وی با اعلام اینکه این طرح در شهرستان نظرآباد به‌صورت پایلوت در حال انجام است، گفت: تشکیل پرونده به‌منظور ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای به دانش آموزان در معرض خطر انجام می‌شود.

ساکی با اعلام اینکه در بحث اعتیاد دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف دبیرستان و دبستان در استان البرز گزارش آماری و مشخصی در اختیار نداریم، افزود: اگر در این زمینه با مشکلی مواجه شویم باید از طریق اداره کل زندان‌ها اطلاعات لازمه را کسب کنیم که آیا فردی در سن دانش‌آموزی دستگیر و یا در کمپ‌های نگهداری از معتادان حضور دارد یا خیر.

شناسایی خانواده‌هایی که فرزندانشان در معرض اعتیاد هستند

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان البرز با اشاره به اینکه در حال حاضر اطلاعاتی دراین‌باره به دست ما نرسیده است، گفت: خانواده‌هایی که فرزندان آن‌ها در معرض خطر اعتیاد قرار دارند شناسایی‌شده‌اند.

ساکی تأکید کرد: اهتمام اداره کل آموزش‌وپرورش استان البرز بر این است تا روی این دسته از افراد و دانش آموزان کنترل و مراقبت بیشتری برای پیشگیری از ابتلا به اعتیاد داشته باشد.