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۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

رقابت‌های بین المللی روز جهانی کودک؛

سفر نماینده اتحادیه جهانی کشتی به تهران/ حضور ۸ تیم خارجی قطعی شد

سفر نماینده اتحادیه جهانی کشتی به تهران/ حضور ۸ تیم خارجی قطعی شد

۸ تیم خارجی در رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد روز جهانی کودک به میزبانی شهر کرج شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام روز جهانی کودک از فردا (سه شنبه) و به مدت ۲ روز در سالن انقلاب شهر کرج برگزار می شود.

تیم های روسیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، بلاروس، اوکراین و عراق به همراه تیم های الف، ب و توسعه ایران و تیم استان البرز (۱۲ تیم) در این رقابت ها شرکت می کنند.

همچنین «آشوک کومار» داور بین المللی درجه S۱ از هند نیز به عنوان نماینده اتحادیه جهانی برای حضور در رقابت های جام روز جهانی کودک وارد ایران شد.

مسابقات کشتی فرنگی این رقابت ها نیز روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 4149131

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