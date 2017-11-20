محموله کمکی به مناطق زلزله زده ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارسال محموله های کمکی به مناطق زلرله زده از استان کرمان اظهار داشت: یک محموله از کمک های جامعه کار، تولید و تعاون استان کرمان طی سه روز گدشته به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

وی افزود: مردم استان کرمان در کمک به زلزله زدگان مناطق غرب کشور بسیار کوشا بودند و کمک های مردمی در میان مردم زلزله زده به طور منظم و هدفمند توزیع شد.

اسماعیلی در خصوص جذب کمک های مردمی ارسال شده استان کرمان بیان داشت: مواد خوراکی شامل کنسرو های ماهی و لوبیا، ۵۰۰ دست لباس گرم، پوشاک بچه گانه و ۷۰۰ تخته پتو با فراخوان اداره کل تعاون، کار و رفاه استان کرمان به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: این محموله از استان کرمان به ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه ارسال شده است.

وی بیان داشت: ستاد اداره کل تعاون، کار و رفاه استان کرمان پذیرنده هرگونه کمک های مردمی به مناطق زلزله زده از طرف مردم نوع دوست استان کرمان است.