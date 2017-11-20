به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیزاده امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران از پاکسازی تمام روستاهای زلزله زده شهرستان ثلاث باباجانی از وجود لاشه دام های تلف شده خبر داد.

وی اظهار داشت: شهرستان ثلاث باباجانی دارای دو بخش مرکزی و ازگله با جمعیت دامی ۱۱۱ هزار راس دام سبک و ۸ هزار و ۸۰۰ راس دام سنگین است.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی تعداد مسیرهای روستایی این شهرستان را ۷ مسیر عنوان کرد و افزود: روستاهای آسب دیده این شهرستان در ۳ مسیر ازگله، دالاهو و خانه شور قرار گرفته اند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ۴۶ روستا در منطقه ازگله، ۱۷ روستا در منطقه دالاهو و ۵۷ روستا نیز در منطقه خانه شود قرار دارند که جمعیت دامی ازگله ۳۶ هزار راس، دالاهو ۱۵ هزار و ۶۰۰ راس و خانه شود ۳۵ هزار راس است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به روند دفع بهداشتی لاشه های تلف شده بیان داشت: در اولین اقدام پایش و مراقبت تمام روستاهای این مسیرها برای هدف یابی اتلاف دام در روستاهای آسیب دیده انجام شد که بعد از دو روز این روستاها مشخص شدند.

دکتر علیزاده تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ اکیپ دامپزشکی که هر اکیپ متشکل از یک دکتر دامپزشک، یک کارشناس دامپزشکی و یک کاردان دامپزشکی در این شهرستان فعال هستند و کار جمع آوری و دفن بهداشتی لاشه ها را انجام می دهند.

به گفته وی، تمام اکیپ های دامپزشکی مجهز به وسایل دارو و درمان و همچنین موتور سم پاش جهت ضد عفونی آماده هستند و کار درمان دام های آسیب دیده را نیز به طور کاملا رایگان برای آنها انجام می دهند.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی یادآور شد: سنگین ترین و بیشترین حجم کار در روستاها مربوط به روستای نیمه کاره است که ۴ اکیپ دامپزشکی به این روستا اعزام گردید، اما به علت تخریب ۱۰۰ درصدی روستا و تلفات انسانی کار آواربرداری به سختی انجام شد.

دکتر علیزاده با اشاره به همکاری جهادکشاورزی شهرستان ثلاث باباجانی ادامه داد: ماشین آلات و تجهیزاتی همچون ۹ بیل مکانیکی، لودر، کمپرسی و کمرشکن از سوی مدیریت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی، ارتش، سپاه پاسدارن، بنیاد مسکن و شرکت های خصوصی و همچنین حتی از شهرستان های قصرشیرین و سرپل ذهاب به شهرستان ثلاث باباجانی اعزام و در اختیار دامپزشکی قرار گرفتند.

وی ضمن تشکر از تمامی ارگانهایی که در این زمینه دامپزشکی را یاری کرده اند، گفت: ۵ اکیپ از استان لرستان و همچنین نیروهای مرکز استان کرمانشاه برای دفن بهداشتی لاشه ها به ما یاری رساندند.

این مقام مسئول یادآور شد: بعد از آواربرداری کار دفن بهداشتی انجام می گیرد، اما در برخی روستاها به علت طولانی بودن مسیرها و ترافیک سنگین جاده ها خدمت رسانی به کندی صورت گرفت.