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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۶

بلاروس نیروگاه اتمی می سازد

رئیس جمهوری روسیه سفید(بلاروس) از تصمیم دولت خود برای ساخت نیروگاه اتمی در این کشور خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس ، " الکساندر لوکاشنکو " با اعلام این خبر افزود : ساخت نیروگاه هسته ای در بلاروس با هدف رفع نیازمندی به سایر کشورها صورت می گیرد .

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد : این نیروگاه تا سال 2015 میلادی باید در چرخه فعالیت و بهره برداری قرار گیرد .

این در حالی است که چندی پیش نیز " سرگئی سیدورسکی" (sergei sidorsky) نخست وزیر بلاروس در نشست بین دولتی نخست وزیران مجمع اقتصادی اورآسیا در مسکو اعلام کرد : "ما علاقه مند به شرکت در ایجاد مرکز بین المللی خدمات رسانی هسته ای مجمع اقتصادی اورآسیا هستیم".

کد مطلب 414917

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