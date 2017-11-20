هنر کمترین متقاضی جذب هیأت علمی را دارد/ دلایل عدم استقبال

محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترکیب متقاضیان هجدهمین فراخوان جذب هیات علمی گفت: در فراخوان شهریورماه سال جاری ۱۲ هزار و ۵۲۱ متقاضی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در این فراخوان رشته‌های فنی و مهندسی با ۴۱ درصد دارای بیشترین متقاضی جذب بودند، ادامه داد: این درحالی است که در این فراخوان فقط ۲ درصد متقاضیان خواستار جذب در گروه هنر بودند و این چیزی بود که اصحاب هنر را نگران کرده و اخیرا یکی از نمایندگان اصحاب هنر با نامه ۳۰۰ نفر از اعضای هیات علمی هنر در دانشگاه‌ها، در شورای معاونین وزارت علوم حاضر شد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: سخن نماینده مذکور این بود که سهم هنر در همه جا کم است و هنر در کشور ما مهجور و مظلوم است و باید فعالیت در ارتباط با کمک به رشته هنر چه از نظر نرم افرازی و چه از لحاظ سخت افزاری، افزایش داده شده و مساعدت بیشتری شود.

وی خاطرنشان کرد: در آمار مرکز جذب، سهم متقاضیان هنر از همه رشته های دیگر کم تر است و این آمار در مقایسه با کشورهای اروپایی، بسیار ناچیز است و در رتبه های پایین قرار می گیرد و این مسئله حائز اهمیت بوده و باید توجه شود.

رضوان طلب درباره اینکه آیا سهمیه کمتر به رشته هنر اختصاص داده می شود یا اینکه مقاضی کم است، افزود: خیر سهمیه کمی به رشته های هنر اختصاص داده نمی شود، فرهنگ ما در جامعه این گونه است، نباید دید ما نسبت به هنر منفی باشد، طبق گزارش هایی که توسط اساتید هنر ارائه شده، هنر در اکثر مسایل دخالت دارد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: هنر در هر چیزی دخالت دارد از تکنولوژی گرفته تا هر چیزی که به عنوان ابزار دردست ما می گیرد، هنر همه جا حضور دارد، هنر بهترین حامل برای انتقال مفاهیم دینی ماست.

وی ادامه داد: چرا حوزه های علمیه ما احساس بیگانگی می کنند، اخیرا یک مدرسه اسلامی هنر در حوزه علمیه قم ایجاد شده، و این خیلی سهم کمی است باید توجه کنیم و باید مردم را به این باور برسانیم هنرمندان بیگانه با دین نیستند.

وی افزود: حوزه هنر جدا از حوزه های دینی، انقلابی و اعتقادی ارزیابی نمی شود. باید فرهنگ روی آوردن به رشته های هنری را زیاد کنیم. همچنین امکانات مورد نیاز برای دانشگاه ها و دانشکده های هنر را فراهم کنیم.