فعالیت تاکسی سوارهای اینترنتی در ورامین غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شیرکوند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: متأسفانه مدتی است که برخی آژانس ها یا افراد عادی تبلیغ تاکسی سوارهای اینترنتی را بین مردم و به خصوص در فضای مجازی می کنند که باید گفت این اتحادیه هیچ گونه مجوزی به آنها نداده است.

وی اضافه کرد: سازمان تاکسیرانی که به عنوان ناظر این امور است، هیچ گونه مجوزی به این تاکسی سوارها نداده و اتحادیه آژانس های کرایه نیز در خصوص صدور جواز کسب و صدور مجوز فعالیت راننده های آنها موردی نداشته است.

رئیس اتحادیه آژانس های کرایه شهرستان ورامین تصریح کرد: با توجه به پیامی که رئیس اتاق اصناف داده، این گونه فعالیت ها غیرقانونی است و در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد.

شیرکوند تأکید کرد: دو ایراد مهم در فعالیت تاکسی سوارهای اینترنتی وجود دارد؛ اول اینکه راننده های آنها هیچ گونه استعلامی از قبیل عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و تأیید نهادهای نظارتی و اتحادیه را ندارند.

وی افزود: دومین مورد ایراد نیز نرخ شکنی تاکسی سوارهای اینترنتی است؛ چندین نهاد و ارگان دست به دست هم می دهند تا نرخ های عادلانه به سود مردم و آژانس ها و ... تصویب شود ولی این شرکتهای غیرقانونی، به راحتی نرخ می شکنند و به مردم آسیب می رسانند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نمایشگاه دارای اتومبیل، آژانس های کرایه و وانت بارهای شهرستان ورامین، عدم امنیت جانی و مالی مردم را به دلیل عدم دریافت مجوزهای قانونی از سوی تاکسی سوارها را مشکل اساسی دیگر عنوان کرد و گفت: این اتحادیه هیچ گونه مسئولیتی را در قبال تبعات منفی ناشی از استفاده مردم از این تاکسی سوارها ندارد و در ضمن، با آژانس هایی که با آنها همکاری کنند، برخورد می شود.

شیرکوند با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن فعالیت تاکسی سوارهای اینترنتی، اظهار داشت: کانالهای تلگرامی و رسانه هایی که تبلیغ آنها را منتشر کنند، به دلیل عدم صدور مجوز فعالیت شان، تبلیغ غیرقانونی انجام داده اند و از طریق مراجع و نهادهای مسئول با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: چندین جلسه با مدیران تاکسی سوارهای اینترنتی با حضور مدیران آژانس ها در اتحادیه برگزار شده و هیچ توافق خاصی حاصل نشده است اما متأسفانه کماکان تبلیغات این فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز، از طریق فضای مجازی و پخش تراکت و ... ادامه دارد.

شیرکوند گفت: اتحادیه آژانس های کرایه با مدیران آژانس ها توافق کرده که با شرکتی معتبر قراردادی منعقد شود و کل آژانس ها از طریق سرور مرکزی که در اتحادیه قرار خواهد داشت، درگاه اینترنتی داشته باشند و از آن طریق، بتوانند رانندگان خود را جذب و کنترل کنند.

وی تصریح کرد: این کار برای استفاده آژانس دارها از تکنولوژی روز دنیا بوده که البته هزینه های این درگاه ها بر عهده خود صاحبان آژانس های کرایه است ولی به ساماندهی و تسریع خدمات رسانی و ایجاد امنیت و آرامش مردم کمک شایانی می کند.



رئیس اتحادیه مشاوران املاک، نمایشگاه دارای اتومبیل، آژانس های کرایه و وانت بارهای شهرستان ورامین در پایان یادآور شد: وظیفه اتحادیه اقدام های قانونی و هشدار برای عدم استفاده از تاکسی سوارهای اینترنتی غیرمجاز است و در نهایت خود مردم تصمیم می گیرند که از آنها استفاده کنند یا به هشدارها توجه کنند.