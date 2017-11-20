دمای هوای آذربایجان غربی کاهش می یابد

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی نقشه های پیش یابی سامانه بارشی را نشان می دهد که از امروز استان را تحت تاثیر قرار داده است اظهارداشت: در طول هفته جاری این سامانه بارشی سبب ابرناکی، بارش متناوب باران و در ارتفاعات بارش برف خواهد شد.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه با ریزش هوای سرد دمای هوای استان بین ۵ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت اظهارداشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی وزش باد نیز دور از انتظار نبوده و این سامانه در امروز دوشنبه تقویت می شود.

صابری بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان تکاب با دمای سه درجه سانتیگراد زیر صفر خنک ترین و شهرستان پیرانشهر و شاهیندژ با دمای ۱۷ درجه بالای صفر گرم ترین شهرهای استان بودند.

وی با بیان اینکه ارومیه نیز از رو دوشنبه عصر بارانی خواهد بود، اضافه کرد: شهرستان ارومیه نیز با دمای ۲ تا ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر روز گذشته هوای پایداری داشت.