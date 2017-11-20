«مارگون»روایت مجاهدت ایثارگرانه راهداران/ ضرورت نگاه نو به حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقیان صبح امروز در حاشیه بازدید رئیس اورژانس استان یزد از روند ساخت فیلم کوتاه «مارگون» اظهار داشت: فیلم کوتاه مارگون با روایت گوشه ای از مجاهدت ها، ایثارگری ها و تلاش های بی وقفه راهداران یزد به همت روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت اینگونه فیلم ها و کلیپ ها در راستای فرهنگ سازی، یکی از مهمترین نیازها در زمینه کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای است، بیان کرد: خوشبختانه در سال های گذشته به همت همکارانم توانستیم کاهش بسیار خوبی در زمینه تصادفات و تلفات جاده ای داشته باشیم و اکنون به جز استان یزد در تمام کشور نیز، کاهش میزان تصادفات و تلفات از یک منحنی، به یک خط صاف تبدیل شده است.

صادقیان تصریح کرد: شاید در سال های گذشته با انجام عملیات راهداری و نگهداری جاده ها توانستیم شاهد کاهش میزان بسیار زیادی در زمینه تعداد این حوادث و تلفات باشیم اما اکنون روند کاهشی، تغییر کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد افزود: با وجود میلیاردها تومان هزینه در زمینه نگهداری جاده ها و دیگر دستگاه های مرتبط، در بحث امنیت و ارائه خدمات به مردم، موفقیت لازم به حد مورد نظر تامین نشده است.

صادقیان عنوان کرد: بررسی و تحلیل آمار و ارقام موجود در ارتباط با تصادفات نشان می دهد که ما باید نگاهی نو و به‌روزتری به مبحث تلفات جاده ای داشته باشیم.

وی افزود: بحث آموزش، فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ راهنمایی و رانندگی در این نگاه تازه و جدید، جایگاه بسیار ویژه ای دارد و باید به صورت بسیار خاص به آن توجه داشته باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد تاکید کرد: ایمنی در جاده ها بدون کمک خود مردم و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط آنها به وجود نمی آید و لازم است آنها در این زمینه ادارات و ارگان های مرتبط را همراهی کنند.

صادقیان با تاکید بر اینکه هرچه ما بتوانیم با تولید فیلم ها، کلیپ ها و پرداختن به مسائل آموزشی، سطح فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را بالا ببریم، به طور قطع میزان حوادث کمتر می شود، اظهار داشت: در این زمینه، امسال با درخشش و تلاش های بی وقفه روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، فیلمی با نام مارگون در دست تولید است که مراحل نهایی ضبط را طی می کند.

وی با اشاره به اینکه اداره روابط عمومی این اداره کل، فیلم مارگون را برای حضور در جشنواره کشوری امید تولید کرده است، ابراز امیدواری کرد: تهیه اینگونه فیلم ها و پرداختن به چنین مسائلی و توجه ویژه به مبحث آموزش بتواند حساسیت لازم را در بین مردم ایجاد کند و امیدواریم روابط عمومی مجموعه ما بتواند آموزش لازم را به میزان کافی از طریق تهیه اینگونه فیلم ها و کلیپ ها در اختیار مردم قرار دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد ضمن تشکر از تلاش های مستمر اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، از دستگاه های امدادی استان از جمله اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی، نیروهای انتظامی و پلیس راه، بابت همراهی و مشارکت در این پروژه تشکر کرد.