اختصاص اعتبار لازم جهت تجهیز و نوسازی بیمارستان های سینا و رودبار

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد: به موجب تصویب نامه هیئت وزیران ، 5 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای مربوط به هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای قانون بودجه سال جاری ، به منظور تکمیل و نوسازی بیمارستان سینا ، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران قرار می گیرد.

همچنین 2 میلیارد و 500 میلیون ریال نیز از محل یاد شده ، برای توسعه بیمارستان رودبار در نظر گرفته شده است.

بر اساس این گزارش ؛ وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، باید اعتبارهای یاد شده را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، هزینه کنند.