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۱۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۰

30 میلیارد تومان اعتبار جدید برای اعطای وام قرض الحسنه در تهران

هیئت وزیران با اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار جدید برای اعطای وام قرض الحسنه به مردم استان تهران موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران در جلسه استان تهران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ 300 میلیارد ریال وام قرض الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان، تحصیل و ازدواج (با اولویت) را از طریق بانک های عامل استان اختصاص می دهد تا به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود .

این مبلغ علاوه بر سقف اعتبار عادی پیش بینی شده برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مردم استان تهران تخصیص یافته است.

بر اساس این مصوبه، استانداری تهران نیز موظف شده است گزارش عملکرد این تصمیم نامه را به صورت ماهانه به معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه کند.

کد مطلب 414933

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