به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در همایش طلایهداران اقتصاد مقاومتی که به میزبانی سالن اجتماعات مجتمع جهاد دانشگاهی زنجان برگزار شد، بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بسیجیان استان نسبت به انجام ۱۶۵ پروژه در مناطق محروم اقدام کردهاند، افزود: کار بسیجی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است و اگر قصد داریم این الگو را در جهان پیاده کنیم، باید نسبت به تحقق منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.
وی با یادآوری اینکه تدبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل بسیج در سال ۵۸ باعث شد تا هیچکدام از ابرقدرتها شرق و غرب، فکر تعدی و درگیری با ایران اسلامی به سرشان نزند، ادامه داد: علاوه بر این، تشکیل بسیج در ایران و جایگاهی که بسیج در طول چهار دهه بهدست آورده است، باعث شد تا همه کشورهای مظلوم نیز بهنوعی این الگو را برای برقراری امنیت کشورشان اتخاذ کنند.
کرمی گفت: همه بخشهای جامعه باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش کنند و در این زمینه از همه ظرفیتها استفاده شود.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه جایگاه ارزشمند بسیج باعث شده تا همه نقشههای شوم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش بر آب شود، تصریح کرد: ایران اسلامی سرشار از ذخایر آب، خاک، معدن و نیروی انسانی خلاق است، بدون شک اگر امروز ایران اسلامی درزمینه برقرار امنیت، به الگویی برای سایر کشورها تبدیلشده است، موفقیت در عرصه اقتصادی نیز میتواند ما را به الگویی در این عرصه تبدیل کند.
کرمی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی، امروز نیازمند آن هستیم که دولت زمینه حضور مردم بهویژه قشر جوان را درصحنههای اقتصادی مقاومتی فراهم کند، افزود: بدون شک، عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضرورتهای انکارناپذیر حوزه اقتصادی کشور در برهه کنونی است که میتواند یادآور عبور از مشکلات در دهههای گذشته انقلاب باشد.
فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه شهدا بهترین الگوی دفاعی به شمار میروند، خاطرنشان کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس در طول جنگ تحمیلی ثابت کردند که با پایمردی میتوان در برابر زیادهخواهیها ایستاد و به الگویی دفاعی تبدیل شد.
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