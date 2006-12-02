رهبران مسلمان بریتانیا از ساخت بزرگترین مسجد اروپا حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، آناس التکریتی رئیس سابق انجمن مسلمانان بریتانیا گفت: اگر من از بودجه و مجوز ساخت مسجدی که بتواند یک میلیون نفر را در خود جای دهد برخوردار بودم ، بی تردید برای ساخت آن اقدام می کردم.

طرح ساخت این مسجد که قرار است بزرگترین مسجد اروپا تلقی شود از سوی معماران مطرح ارائه می شود و دربرگیرنده یک باغ، مدرسه، فضای اقامه نماز برای ده ها هزار نمازگزار مسلمان است.

شورای منطقه نیوهام در سال 2001 یادداشت تفاهمی با گروه جماعت تبلیغ امضا کرده است که به موجب آن این شورا هیچ اعتراضی به ساخت این مسجد ندارد.

تکریتی گفت: این گروه اسلامی قصد دارد از فضای المپیک 2012 استفاده کرده و مسجدی بنا کند که جمع کثیری از مسلمانان را در خود جای دهد.

به رغم گزارشهایی که برخی نشریات منتشر کرده اند رهبران و فعالان مسلمان بریتانیا حمایت کامل خود را از ساخت این مسجد توسط گروه جماعت تبلیغ اعلام کرده اند.

روزنامه تایمز هفته گذشته نوشت 2 هزار و 500 مسلمان درخواستی امضا کرده اند که به موجب آن به ساخت این مسجد توسط جماعت تبلیغ اعتراض کرده اند.

اقبال سنکرانی رئیس سابق شورای مسلمانان بریتانیا اعتقاد دارد این درخواست تلاشی برای تفرقه افکنی میان 8/1 میلیون مسلمان بریتانیا است.

وی گفت: این مسجد پایگاه مهمی برای آموزش مردم و تحقق کارکردهای مورد نیاز جامعه مسلمان است.

دکتر عبد المجید قاتما، پزشک و از فعال مسلمان در بریتانیا، از مسلمانان بریتانیا خواست تا درخواستهایی را با محور حمایت از ساخت یک مسجد جامع امضا کنند.

رهبران مسلمان همچنین به تکذیب اتهاماتی پرداختند که علیه گروه جماعت تبلیغ مطرح می شود.

تکریتی گفت: این اتهامات کاملاً مضحک به نظر می رسد، همه می دانند که این گروه فعالیتهایی مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز دارد.