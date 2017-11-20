شهرستان خرمدره بیشترین اهدای عضو را در استان زنجان دارد

رو یا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه طی هشت ماهه سال جاری۷۰ عضو بیماران مغزی در استان زنجان به بیماران نیازمند اهداشده است، افزود: امسال طی این بازه زمانی تعداد ۱۸ نفر به علت مرکز مغزی اعضای بدنشان با رضایت خانواده اهداء شده است

وی اظهار کرد: متأسفانه در هشت ماهه سال جاری تعداد بیماران مرگ مغزی در استان زنجان افزایش‌یافته است و باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می‌شود و نبود بیماری‌های مزمن ازجمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی ازجمله شرایط مهم برای اهدای عضو است.

قهرمانی تأکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان اهدای عضو بسیار خوب بوده و فرهنگ‌سازی خوبی در این زمینه در استان انجام‌شده و در این میان شهرستان خرمدره بیشترین اهدای عضو را دارد.

وی افزود: خوشبختانه استان زنجان در بحث اهدای عضو جزو ۱۰ استان برتر کشور است و روزبه‌روز این فرهنگ تقویت می‌شود.

مسئول شبکه فرآوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم فرهنگ‌سازی کارت پیوند عضو در استان تأکید کرد و افزود: همه افراد کارت اهدای عضو داشته باشند.