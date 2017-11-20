بسیج نمادی از خلوص و عشق به ذات مقدس اسلام و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته بسیج نشست بصیرتی بسیجیان اصناف و کارمندی سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین با حضور آیت الله علی اسلامی نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری، فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین، بخشدار کوهین و دیگر مسئولین در بخش کوهین برگزار شد.

آیت الله علی اسلامی با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: امروز برای دفاع، استقلال و تمامیت عرضی کشورها مدل های مترادف و رایج مورد قبول است مثل ارتش و ... اما بعد از انقلاب به مدلی برخورد شد که این الگو در ایران موجود است، و آن نیرویی به نام بسیج است که بسیار هم موفق بوده است.

وی افزود: نیروی بسیج مردمی در کشور عراق هم راه اندازی شده است کشوری که داعشی ها از شمال عراق تا ۱۶ کیلومتری بغداد رسیده بوده اند. اینها حرفشان این بود که بعد از فتح بغداد حرم ائمه معصومین را تخریب و بعد از آن به سوی مرزهای بین المللی و حتی تهران خواهیم رفت.

اسلامی یادآور شد: سردار سلیمانی به تبعیت از ولایت فقیه با استفاده نیروهای بسیجی و پاسداراران و نیروهای عراقی و سوری در مقابل این تکفیری ها ایستاد و الحمدالله امروز هم آنها را از کشورهای عراق و سوریه به کمک بسیج عراق بیرون راندند. در همین راستا بود که بسیج عراق با رهبریت داعیان مقام معظم رهبری و فرمان جهادی مرجعیت شیعه عراق و همت جوانان نیروهای را تشکیل دادند.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: این از زیبایی های بسیج است، بسیجی که امام خمینی (ره) در سال ۵۸ آن را تأسیس کردند و مورد قبول همگان قرار گرفت که امام در مورد بسیج فرمودند بسیج لشگر مخلص خداست، بسیج شجره طیبه است، از آن یاد کردند.

وی گفت: امروز بسیج موفقیت خودشان را به جهانیان نشان داد. کشور عراق و سوریه ۷۰ الی ۸۰ درصد آن تحت سلطه تکفیری ها بود که نیروهای بسیج آن را از سیطره آنها خارج کرد، امروز دشمن به دنبال این است که بسیج را کشور ما منفعل کنند و به دنبال تخریب سپاه و بسیج هستند. بدانید که اگر بسیج را منفعل کنند کشور ضرر بزرگی به خود خواهد دید.



اسلامی تاکید کرد: پاکی و خلوص در ذات بسیج است که به صورت داوطلبانه بدون دریافت حقوق، اضافه کاری در راه آبادانی کشور قدم بر میدارد که نمونه اش اعزام اردوهای جهادی بسیجیان صبح امروز به مناطق زلزله زده کرمانشاه است.

وی در پایان عنوان کرد: در بحث زلزله زدگان غرب کشور بسیار کمک کنید که این یک عمل صالح و باقیات صالحات است.

مهدی صادق پور فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین نیز در این مراسم با تبریک هفته بسیج اظهار داشت: وظیفه ذاتی بسیج خدمت رسانی است که در همین راستا صبح امروز یک گروه جهادی ۱۷ نفره به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: سپاه و بسیج به محض وقوع زلزله به منظور هم دردی با هموطنان عزیزمان در کنار سایر ارگان های نظامی و دولتی به کمک این عزیزان پرداختند و سپاه استان قزوین دو روستا از استان کرمانشاه را جهت بازسازی و ساخت مسکن جدید را عهده دار شده است.

