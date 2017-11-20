تمدید فراخوان انتخاب اعضای حقیقی شورای علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، این شورا بهمنظور ارتقای کیفی و ترمیم و انتخاب اعضای جدید کمیسیونهای تخصصی خود، اقدام به فراخوان از مراکز علمی جهت جذب افرادی که واجد شرایط کرده است.
«آشنایی با ساختار دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی و فرآیندهای کاری آنها»، «داشتن سابقه فعالیت اجرایی حرفهای در حوزه پژوهش و فناوری»، «آشنایی با ساختار سیاستگذاری حوزه پژوهش و فناوری در کشور» و «دارای رتبه دانشیار و بالاتر از نظر علمی» از جمله شرایط جذب اعضای هیات علمی در کمسیون های عتف به شمار می رود.
این شورا متشکل از ۱۱ کمیسیون تخصصی است که هر یک دارای اعضای حقوقی و حقیقی هستند که برای دورهای چهارساله طی فرآیندهایی مشخص انتخاب شده و در حوزههای تخصصی مربوطه، به ارائه مشاورههای تخصصی میپردازند.
واجدان شرایط و علاقهمندان به عضویت در کمیسیونهای تخصصی با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه شورای عالی عتف (به آدرس www.atf.gov.ir) فرم مربوطه را تکمیل و درخواست عضویت خود را ثبت نام کنند.
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