بسکتبالیست چهارمحال و بختیاری در اردوی تیم ملی مصدوم شد

عبدالرحمن قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اردوی تیم ملی بسکتبال بزرگسالان کشور از شنبه در تهران آغاز شد و بهنام یخچالی، ورزشکار استان در نخستین روز از تمرینات تیم ملی از مچ پا دچار آسیب‌دیدگی شد.

وی عنوان کرد: تیم ملی بسکتبال بزرگسالان ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین آماده می‌کند، سوم آذر در نخستین دیدار در کشور اردن به مصاف تیم عراق می‌رود و بنا بر اعلام فدراسیون بسکتبال کشور شدت مصدومیت یخچالی هنوز مشخص نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهنام یخچالی و محمد جمشیدی دو ورزشکار استان و بازیکنان فعلی تیم‌های پتروشیمی بندر امام و پالایش نفت آبادان به‌عنوان اعضای تیم ملی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین حضور دارند.