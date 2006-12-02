به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی این آئین نامه را به تصویب رسانده است.

به منظور انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قراردادن: حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی، رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود حسب مورد، هیئت وزیران آئین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی را به تصویب رساند.

در ماده اول آئین‌‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی به تعاریف اصطلاحات به کار رفته در این آئین‌نامه اشاره شده است . بر همین اساس، منظور از پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت و وبلاگ) در این آئین نامه این است ، کلیه مراکز موجود در شبکه اینترنت که ارائه‌دهنده خدماتی مانند WWW و FTP هستند.

منظور از پایگاه اطلاع‌رسانی ثبت‌شده نیز این است، پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که مسئول آن اطلاعات و مدارک شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت کرده باشد و امکان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد نیز از آن به عنوان پایگاه اطلاع‌رسانی با هویت نامعلوم نام برده می‌شود.

موارد ممنوع برای انتشار در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده (6) آئین‌نامه واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (7) این آئین نامه موارد غیر مجاز گفته می‌شود.

منظور از فعالیت غیرمجاز در این آئین نامه این است که انتشار هر نوع داده در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی که مشمول حداقل یکی از موارد غیر مجاز یادشده باشد.

براساس ماده2 این آئین نامه، مقررات و ضوابط شبکه اطلاع‏رسانی رایانه ای مصوب شورای‏عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاکم لازم‏الرعایه است.

ماده3 این آئین نامه می افزاید: وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی ضمـن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت های مجاز و سالم در کشور حمایت می‌کند.

در ماده 4 این آئین نامه وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی مشخص شده است.

پیش‌بینی و راه‌اندازی ساختار مناسب تشکیلاتی با استفاده از ظرفیته‌ای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیت‌های اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز، پیش‌بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعالیت‌های اینترنتی در کشور، تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایت‌ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد و اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت‌کننده فعالیت‌های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد خواهد بود.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق بندهای فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

در ماده 5 این آئین نامه آمده است: پایگاه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت‌ هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

در عین حال، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه آغاز کرده‌اند، حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند « پ» ماده (1) هستند.

براساس ماده 6 این آئین نامه، پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند (پ) ماده (1) توسط کارگروه موضوع ماده (8) مسدود می‌شود.

ماه 7 این آئین نامه تصریح می کند: انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عکس، تصویر، کارتون، پویانمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای « ت و ث» ماده (1) این آئین‌نامه باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی ممنوع است:

الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری.

بـ - توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات.

پ ـ تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزشهای آن.

ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام.

ج ـ توهین به اقوام و اقلیت‌های مذهبی.

چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه‌بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی.

ح ـ اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی.

خ ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.

د ـ اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان.

ذ ـ انجام فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.

ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز.

ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز (فیلترینگ).

ژـ نشر اکاذیب و افترا.

س ـ برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاههای اطلاع‌رسانی حاوی مضامین جزء‌های فوق‌الذکر باشد.

ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.

براساس ماده 8 این آئین نامه، انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند های « ت و ث» ماده (1) و ماده (7) این آئین‌نامه و بندهای آن) در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنـگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدودسازی پایگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در ماده 9 این آئین نامه آمده است: رسیدگی به اداره فعالیت غیرمجاز پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:

الف ـ تذکر رسمی به مسئول پایگاه‌های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده‌های ممنوع و جبران آن مانند اصلاح یا عذرخواهی.

ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود.

ب ـ ارسال گزارش به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی با تقاضای مسدودسازی پایگاه اطلاع‌رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی.

پ ـ مسئولان پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده‌اند، می‌توانند درخواست تجدیدنظر خود را برای بررسی در کارگروه یادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند.

براساس ماده 10 این آئین نامه، اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه‌های موضوع این آئین‌نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی‌صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نیست.

در ماده 11 این آئین نامه تصریح شده است: هرگونه تغییر، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آئین‌نامه پس از طرح و تصویب در هیئت وزیران مجاز خواهد بود.