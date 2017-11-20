۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج؛

مسابقات تکواندو در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه- همزمان با سالروز بزرگداشت هفته بسیج مسابقات تکواندو با حضور ۱۱ تیم از استان در ارومیه برگزار می شود.

رئیس هئیت تکواندو آذربایجان غربی در خصوص جزییات برگزاری این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: این رقابت ها با حضور ۱۱ تیم تکواندوی آذربایجان غربی برروی تاتامی به مناسبت هفته بسیج مسابقات تکواندو در ارومیه برگزار می شود.

سیدرسول تاج الدینی با بیان اینکه این مسابقات به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج رقابت های هفته دوم از لیگ باشگاههای استان در ارومیه برگزار می شود افزود: این مسابقات روز جمعه در سالن ۳ هزار نفری شهید آهن دوست و با حضور ۱۱ تیم از استان برگزار می شود.

وی به رده سنی وزشکاران حاضر در این مسابقات  اشاره کرد و افزود: این مسابقات در رده سنی خردسالان و نونهالان و باعنوان  جام آینده سازان المپیک وجام وحدت برگزار خواهدشد.

