تشریح برنامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز دانشجو

مجتبی کرباسی - معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه های فرهنگی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو بخش توسط دانشجویان و مسئولان دانشگاه برگزار می شود.

وی افزود: همچنین در طول هفته برنامه های جنبی مختلفی از سوی تشکل ها و کانون های فرهنگی حاضر در این دانشگاه برای دانشجویان تدارک دیده شده است که از سوی دانشجویان، برای دانشجویان اجرا می شود.

معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استقبال از دانشجویان در یکی از روزهای هفته جاری را از دیگر برنامه های این معاونت برشمرد و گفت: مجموعه فعالیت هایی که برای استاندارد کردن سطح خوابگاه ها از ابتدای سال تحصیلی جاری انجام شده، در هفته منتهی به روز دانشجو تکمیل شده است و برای بهره برداری دانشجویان آماده می شود.

وی افزود: تجهیز سایت کامپیوتری خوابگاه ها، تجهیز سالن های مطالعه و تلویزیون، خریداری 500 قطعه فرش و 500 دستگاه یخچال برای 500 اتاق خوابگاهی بخشی از این اقدامات است.

کرباسی با اشاره به کمبودهای جدی دانشگاه های علوم پزشکی در بخش اعتبارات امور فرهنگی و فوق برنامه خاطرنشان کرد: متاسفانه این مسئله مربوط به کل وزارت بهداشت است و موجب شده تا دانشگاه ها در بخش امور فرهنگی به سختی امور جاری خود را بگذرانند.