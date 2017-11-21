بسیج تضمین کننده وحدت و اقتدار نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید موسی حسینی مجد صبح سه شنبه در دیدار بسیجیان شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: بسیج به عنوان یک تفکر ناب، ثمرات و عواید زیادی را نصیب جمهوری اسلامی کرده است.

وی بسیج را عنصری تاثیرگذار و حیاتی در جامعه عنوان و تاکید کرد: بسیج شجره طبیه ای است که هر لحظه در حال رشد، بالندگی و ثمر دادن است.

امام جمعه اسدآباد به جایگاه کشور در منطقه اشاره و عنوان کرد: بسیج بیانگر اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان خارجی و هم چنین نشان دهنده آرامش و امنیت در درون کشور است.

وی عنوان کرد: حضور حماسی بسیج در ۸ سال دفاع مقدس موجب پیروزی و ظفر بوده و بعد از جنگ تحمیلی، حضور بسیج در عرصه جهاد و سازندگی موجب توفیق روز افزون در راستای محرومیت زدایی، توسعه و آبادانی در تمامی نقاط کشور بوده است.

حجت الاسلام حسینی مجد به مهمترین اهداف بسیج در جامعه اشاره و عنوان کرد: یاری رساندن به دین خدا و مردم مهمترین هدف بسیج بوده که این روحیه مردمی باعث ترویج و گسترش فرهنگ بسیجی در داخل و خارج از کشور شده است.

وی افزود: بسیج در بخش بازدارندگی و زیاده خواهی دشمنان استکبار جهانی نقش به سزایی را در عرصه امنیت و حفظ اقتدار نظامی کشور ایفا کرده است.

امسال ۱۱ پروژه محرومیت زدایی در اسداباد انجام شده است

فرمانده سپاه اسدآباد نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۱ پروژه محرومیت زدایی توسط ۲۶ گروه های جهادی در شهرستان اسدآباد محقق شده است.

سرهنگ حسن مرادی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۶۵ دوره آموزشی در راستای طرح‌های اقتصاد مقاومتی توسط بسیج سپاه پاسداران شهرستان برگزار شده است.

سرهنگ مرادی گفت: ۲ هزار نفر از مردم شهرستان در دوره های اقتصاد مقاومتی شرکت کرده و ۱۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات در امر اقتصاد مقاومتی به ۳۴ نفر واگذار شده است.

وی به آموزش های ارائه شده اشاره و عنوان کرد: صنایع تبدیلی، پرورش دام و طیور، خشک کردن میوه در قالب تعاونی، پرورش زنبورعسل و غیره بخشی از آموزش ها بوده است.