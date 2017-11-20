۹۰۰ ویژه برنامه هفته بسیج در آمل برگزار می شود

گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز عیسی زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج با اشاره به اینکه در هفته بسیج بیشتر از ٩۵۰ برنامه در شهرستان آمل اجرا می شود، ادامه داد: در پایگاه های بسیج شهری و روستایی ۴۵۰ برنامه، مدارس ٣۰۰ برنامه، ٢۵ برنامه در پایگاه دانشجویی و حوزه بسیج اداری، کارگری و اصناف ۱٧۰ برنامه احرا می شود.



فرمانده سپاه ناحیه آمل با اشاره به افتتاح اولین پایگاه علمی بسیج در آمل گفت: در هفته بسیج اولین پایگاه علمی بسیج افتتاح می شود و کارهای علمی ر این پایگاه انجام خواهد شد.

سرهنگ عیسی زاده با بیان اینکه کارهای خوبی در مناطق آسیب پذیر و محروم امت آباد و رضوان ٣٨ آمل انجام شد، ادامه داد: در هفته بسیج کلنگ زنی مسجد منطقه امت آباد را خواهیم داشت و در رضوان ٣٨ مرکز فرهنگی افتتاح و تجمع سه هزار نفری بسیج در ۵ آذر در جنب پل معلق شهر آمل برگزار می شود.

سرهنگ عیسی زاده با اشاره به اینکه بسیج در ۴ دهه بعد انقلاب در هه سنگرها و حوادث طبیعی و غیر طبیعی با ایمان خالص و عمل مجاهدانه حضر داشتند و با سربلندی بیرون آمدند، ادامه داد: بسیح در موضوعاتی مانند حادثه ۶ بهمن سالن ۶۰ آمل و دفاع مقدس و غیره حضور خوب و سربلند بیرون آمدند.

وی با بیان اینکه ۵ خانه محروم توسط سپاه در آمل در حال ساخت است، ادامه داد: دو خانه در ایام هفته دفاع مقدس تحویل داده شد و یک خانه در هفته بسیج واگذار می شود و با همکاری سپاه و بهزیستی ۳۲ خانه محروم در این شهرستان احداث خواهد شد.