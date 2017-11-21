پس لرزه؛علت کدر شدن آب/احتمال میکروبی شدن منابع آب کم است

کوشیار اعظم واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علت کدر شدن آب در مناطق زلزله زده به ویژه در بخش شهری به علت پس لرزه ها و تکانه های شدید پس از زلزله است، گفت: عمده منابع آب تأمین کننده استان کرمانشاه چشمه است که متأسفانه به دلیل پس لرزه های متعدد و تکان خوردن لایه های زیرین زمین، ذرات معلق از جمله ذرات خاک و سایر ذرات در آب افزایش پیدا کرده، به همین دلیل آب در حال حاضر قابل آشامیدن نیست.

وی تأکید کرد: به منظور برطرف کردن این مشکل، سیستم تصفیه آب اضطراری را در این مناطق مستقر کردیم چرا که پیش از این به دلیل کیفیت بالای آب، واحد تصفیه مجزا در این منطقه وجود نداشت و با یک امر گندزدایی، آب آشامیدنی کیفیت بالایی داشت.

واقفی با بیان اینکه مشکل کدر شدن آب بیشتر در شهرستان سرپل ذهاب و گیلانغرب است تصریح کرد: منبع اصلی تأمین آب مورد نیاز روستاها از طریق چاه های عمیق است به همین دلیل در این مناطق مشکل چندانی در این زمینه وجود نداشته است.

به گفته وی، از آنجا که چشمه ها محصور شده اند و نظارت بالایی بر کیفیت آب به لحاظ میکروبی بودن وجود دارد امکان ورود آلودگی های میکروبی به آن بسیار اندک است. با این وجود پایش های شرکت آب و فاضلاب منطقه ای بیشتر شده است.