  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

شهرکرد- رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند.

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: با پرداخت تسهیلات رونق بخش تولیدی شاهد توسعه واحدهای صنعتی و افزایش اشتغال خواهیم بود.

وی عنوان کرد: طی فعالیت دولت یازدهم و دولت دوازدهم تلاش های بسیاری برای توسعه واحدهای صنعتی این استان انجام شده است.

۱۲۲ طرح تولیدی در چهارمحال و بختیاری از تسهیلات رونق تولید بهره مند می شوند

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فعال سازی بسیاری از واحدهای صنعتی از مهمترین دستاوردها در بخش صنعت است.

وی ادامه داد: دولت در راستای توسعه واحد های صنعتی و افزایش اشتغال پرداخت تسهیلات رونق تولید را مورد توجه قرار داده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۲۲ طرح تولیدی در این استان از تسهیلات رونق تولید بهره مند می شوند.

کد مطلب 4149727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها