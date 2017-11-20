واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابند

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد، اظهار داشت: با پرداخت تسهیلات رونق بخش تولیدی شاهد توسعه واحدهای صنعتی و افزایش اشتغال خواهیم بود.

وی عنوان کرد: طی فعالیت دولت یازدهم و دولت دوازدهم تلاش های بسیاری برای توسعه واحدهای صنعتی این استان انجام شده است.

۱۲۲ طرح تولیدی در چهارمحال و بختیاری از تسهیلات رونق تولید بهره مند می شوند

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فعال سازی بسیاری از واحدهای صنعتی از مهمترین دستاوردها در بخش صنعت است.

وی ادامه داد: دولت در راستای توسعه واحد های صنعتی و افزایش اشتغال پرداخت تسهیلات رونق تولید را مورد توجه قرار داده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۱۲۲ طرح تولیدی در این استان از تسهیلات رونق تولید بهره مند می شوند.