80 درصد زندانیان مواد مخدر در پرداخت جزای نقدی تظاهر به ناتوانی مالی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر ، در گردهمایی ستادهای دیه در ارتباط با نحوه تبیین شیوه نامه اعطای وام قرضه الحسنه بانک ملت به زندانیان نیازمند بدهکار در جرائم غیر عمد ؛ علی اکبر یساقی ، اعطای وام قرضه الحسنه به زندانیان نیازمند را در جهت کاهش جمعیت زندان ها موثر دانست و افزود: همکاری بانک ملت با وزارت دادگستری ، ستاد دیه کشور و سازمان زندان ها در اعطای تسهیلات به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد اقدامی جدی و اصولی در راستای کمک به زندانیان نیازمند خواهد بود.

وی به مقایسه جمعیت زندان ها نسبت به سال های گذشته پرداخت و افزود: در سال 58 جمعیت زندان های کشور 8 هزار نفر و در سال 60 جمعیت زندانیان به 13 هزار نفر رسید و این در حالی است که در حال حاضر 153 هزار نفر در زندان های سراسر کشور نگهداری می شوند.

یساقی افزود: بررسی ها نشان داده 80 درصد کسانی که بابت جرائم مواد مخدر در زندان ها بسر می برند به دلیل عجز در پرداخت جزای نقدی است در حالی که این افراد توانایی مالی لازم را دارند اما اموال خود را از ترس مصادره پنهان می کنند.

وی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی ایران سالانه 600 هزار نفر وارد زندان ها می شوند و این امر تهدید جدی برای خانواده و نسل آینده است.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بر کاهش استفاده از مجازات حبس تاکید کرد و گفت: کاهش استفاده از مجازات حبس سیاست کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این امر در اولویت برنامه ها و سیاست سازمان زندان ها قرار گرفته است.

وی افزود: اعتقاد داریم افرادی که اقدام علیه امنیت عمومی می کنند حضورشان در جامعه آرامش مردم را سلب می کند بنابراین بر نگهداری این قشر در زندان تاکید بسیار داریم و خواستار برخورد جدی با این افرد هستیم اما باید توجه داشت که این افراد فقط 10 الی 15 هزار نفر را تشکیل می دهند و مابقی اقشاری هستند که به دلیل جرائم غیر عمد در زندان ها بسر می برند.