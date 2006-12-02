هدف آمریکا و انگلیس تبدیل عراق به زمین سوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدی نژاد که روز گذشته برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی قطر به دوحه رفته بود؛ در گفتگوی اختصاصی با "دارن جردن" خبرنگار بخش انگلیسی شبکه الجزیره با متهم کردن آمریکا به اختلاف افکنی بین گروههای مختلف قومی و فرقه ای در این کشور از جمله شیعیان ، سنی ها، و کردها گفت : عراقی ها باید امور خود را بدون هیچگونه دخالتی اداره کنند.

وی درباره مسئله مذاکره مستقیم میان آمریکا و ایران درباره عراق خاطر نشان کرد : ما چیزی از آمریکا نمی خواهیم فقط

می خواهیم تا عراقی ها را به حال خود رها کنند.

رئیس جمهور ایران افزود: عراقی ها می دانند که چگونه امور و مقدرات خود را به دست گرفته و آن را اداره کنند و امنیت خود را تامین کنند؛ مسئله حضور آمریکایی هاست؛ اگر آنها آنجا را ترک کنند برای عراقی ها خوب خواهد شد.

وی همچنین واشنگتن را متهم به تنش آفرینی بیشتر در بین گروهها و اجتماعات عراقی کرد و گفت : آمریکا از یک عراق مستقل هراسان است.

احمدی نژاد افزود: ما می دانیم که آمریکایی ها و انگلیسی ها می خواهند عراق را ترک کنند؛ اما آنها یک زمین سوخته برای مردم عراق باقی بگذارند.

وی تصریح کرد: آمریکاییها و انگلیسی ها در صدد ایجاد فتنه انگیزی و اختلاف میان شیعه ، سنی و کرد در عراق هستند.



احمدی نژاد همچنین درباره تظاهرات میلیونی روز گذشته شهروندان لبنانی در بیروت گفت : در یک کشور دموکرات این امری طبیعی است که مردم نظرات خود را اعلام کنند؛ از همه اینها گذشته دولت باید به مردم خود خدمت کند.

رئیس جمهور ایران همچنین در باره ورزش گفت : من از همه تیمها و از هر نوع ورزشی طرفداری می کنم و از ورزش و ورزشکاران حمایت می کنم.



احمدی نژاد همچنین با "اسماعیل هنیه" نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در دوحه دیدار و گفتگو کرد.