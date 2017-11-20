پیروزی دمشق و همپیمانانش در «نبرد مرزها»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الاخبار»، از زمانی که نیروهای آمریکایی در منطقه «التنف» مستقر شده و مسیر بغداد-دمشق را مسدود کردند، چشم ها همه به سوی مسیر «البوکمال-القائم بود، یکی از مهم ترین مسیرهای زمینی میان عراق و سوریه که حالا در کنترل ارتش سوریه است و می توان دمشق را پیروز نبرد مرزها دانست.

روزنامه الاخبار در گزارشی در خصوص عملیات شهر البوکمال نوشته که ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق شدند پیروزی های زیادی علیه تروریست های داعش و گروه های مسلح مورد حمایت آمریکا در چندماه گذشته داشته باشند و امروز بعد از عبور از «دیرالزور» و شهر «المیادین» به «البوکمال» رسیده اند و خط قرمزی که آمریکا در این منطقه ترسیم کرده بود را پشت سر گذاشته اند.

شهر مرزی البوکمال به کنترل کامل ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در آمد، در طول ۱۰ روز گذشته دوبار خبر آزادی کامل این شهر منتشر شده تا اثبات کند که تروریست های داعشی از آخرین شهری که در سوریه در اشغال خود داشته اند هم خارج شده اند.شهر البوکمال به دلیل اینکه یکی از شاهراههای ارتباطی میان عراق و سوریه به شمار می رود از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از اولین شهرهایی بود که در سال ۲۰۱۲ از کنترل دولت سوریه خارج شد و تروریست ها از همان روزهای ابتدایی در آن حضور پیدا کرده بودند.

پیروزی از این شهر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا برای مدت ها یکی از گذرگاه های اصلی عبور سرکرده های القاعده به خاک سوریه به شمار می رفت و این تروریست ها طرح های اولیه گروهک های تروریستی برای شعله ور کردن آتش جنگ در منطقه را طراحی کرده بودند. یکی دیگر از دلایل اهمیت پیروزی در البوکمال حضور نیروهای مورد حمایت محور ایران در این نبرد است، واشنگتن تلاش زیادی کرده بود تا ایران و محور مقاومت را از حضور در این بخش از خاک سوریه دور کند به همین دلیل این پیروزی از بُعد استراتژیک و راهبردی برخوردار است.

این روزنامه گزارش داده تلاش های آمریکایی ها برای مقابله با پیروزی میدانی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت متوقف نشده است و باتوجه به حضور گسترده واشنگتن در عراق ادامه دارد، نفوذ آمریکا در سوریه نیز از طریق نیروهای ویژه این کشور در اطراف «الممر» در نزدیکی منطقه «التنف» و در شمال در مسیر کرانه رود فرات در مقابل شهر البوکمال ادامه دارد. علاوه بر آن واشنگتن سامانه موشکی (HIMARS) با بُعد ۳۰۰ کلیومتری را در التنف مستقر کرده است و با وجود اینکه آمریکا بیشتر گروه های مسلح معارض مستقر در این منطقه را گروهک های تروریستی می داند با این حال برای خود امکان حمله نظامی به این مناطق را حفظ کرده است.

اما اهمیت پیروزی در البوکمال در نوع عملیات های نظامی که در چند روز گذشته به ویژه دیروز صورت گرفته منعکس شده است. نیروهای ارتش سوریه و نیروهای مقاومت درگیری های سنگینی در اطراف شهر البوکمال در دو محور جنوبی و شرقی این شهر با تروریست ها داشته اند و این عملیات با هدف قرار دادن خمپاره ای و موشکی مواضع داعش ادامه داشته است. در محور مقابل و در حنوب شرق شهر «المیادین» نیز نیروهای ارتش سوریه بعد از به کنترل گرفتن روستای الصالحیه در نزدیکی رود فرات، قدرت تروریست های داعش را در مناطق حد فاصل البوکمال تا المیادین کاهش داده و به این ترتیب به مرحله ای رسیده اند که می توانند داعش را در یک منطق صحرایی گسترده در میان منطقه صحرایی البوکمال تا اطراف «السخنه الشرقیه» محاصره کنند.

در حالی که داعش آخرین مراحل وجودی خود در شرق سوریه را طی می کند، تحرکات بین المللی برای حل سیاسی پرونده سوریه نیز افزایش پیدا کرده است، در حالی که وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه نشستی سه جانبه در آنتالیای ترکیه برگزار کرده اند قرار است نشستی سه جانبه میان سران سه کشور در «سوچی» در روسیه برگزار شود. در مقابل نیز عربستان تلاش می کند با برگزاری نشست ریاض برای معارضان سوری هیأتی متحد از معارضان سوری برای شرکت در گفتگوهای بین المللی ژنو ایجاد کند با این حال به نظر می رسد ایجاد هیأت یکپارچه و متحد معارضان سوری، مسأله دشواری باشد زیرا در حالی که گروه معارضان سوری در مسکو با باقی ماندن بشار اسد در رأس قدرت در سوریه مشکلی ندارند، هیأت مذاکره کننده ارشد سوری بر لزوم برکناری اسد به عنوان یکی از پیش شرط های حل بحران سوریه تأکید دارند.