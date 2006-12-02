مدیر نشر نی : نشر حرفه ای در ایران با استانداردهای خودمان تعریف می شود

جعفر همایی - مدیر نشر نی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : ما در ایران نشر حرفه ای داریم که در اشل خودمان ( با استانداردها و ظرفیت های داخلی ) فعالیت حرفه ای نشر انجام می دهند و کم نیستند ناشرانی که به طور جدی به فعالیت در این حوزه مشغول هستند .

وی افزود : بر اساس همین استانداردهای داخلی از هشت هزار ناشری که در ایران پروانه نشر گرفته اند و از میان سه هزار ناشری که در سال حداقل یک عنوان کتاب منتشر می کنند - بر اساس دیدگاه های مختلف - بین 150 تا 400 ناشر حرفه ای داریم .

جعفرهمایی در مورد تعریف خود از ناشر حرفه ای گفت : به نظرمن ناشرحرفه ای کسی است که شغل اصلی اش نشرباشد و موسسه ای را می توانیم موسسه نشر حرفه ای بدانیم که فعالیت اصلی - اقتصادی - اش نشرکتاب باشد .

وی تصریح کرد : به این معنا که فعالیت در زمینه تولید و نشر کتاب فعالیت جنبی و فرعی یک فرد ناشر یا موسسه نشر نباشد و فعالیت نشر به صورت مستمر باشد و ارتزاق ناشر هم از همین راه باشد .

مدیر نشر نی خاطرنشان کرد : با این تعریف می توان گفت که در حدود 150 ناشر حرفه ای در ایران داریم اما در مقایسه با ناشران حرفه ای دنیا حجم عملیات تک تک همه ناشران حرفه ای ایران خیلی کوچک است .

وی افزود : مهم نیست که ناشر حرفه ای ایران چند کتاب در طول سال منتشر می کند بلکه مجموع حجم تولید کتاب که به فروش می رسد امکان ارتزاق از راه نشر را فراهم می کند ، ممکن است ناشری درطول سال حتی 10 عنوان کتاب منتشر کند و از همین راه هم اموراتش بگذرد و موسسه اش را هم اداره کند . از طرف دیگر هم ممکن است موسسه ای در طول سال 400 عنوان کتاب منتشر کند .

این ناشریادآورشد : اگر با این تعریف به نشرحرفه ای نگاه کنیم ما درایران هم ناشرحرفه ای داریم که موفق اند و با همه اتفاقاتی که در این حوزه رخ می دهد - در شرایط رونق یا رکود بازار - باز هم به فعالیت خود ادامه می دهند و آنهایی که در این شرایط به کار خود ادامه می دهند ناشران حرفه ای هستند و این هم تعریف دیگری از نشرحرفه ای در ایران است .