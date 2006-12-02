سه بازیکن استقلال محروم شدند/ داسیلوا به برزیل رفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در بازی استقلال - سپاهان مسعود مرادی به 3 بازیکن استقلال به نامهای علی انصاریان ، فرزاد مجیدی و علی علیزاده کارت زرد نشان داد و امیرحسین صادقی نیز با کارت قرمز وی روبرو شد. از این جمع علی انصاریان و فرزاد مجیدی با احتساب کارتهای زردی که در هفته های گذشته لیگ برتر دریافت داشته بود، 3 اخطاره شدند و در بازی هفته آتی برابر استقلال اهواز حق همراهی تیمش را نخواهند داشت. علاوه بر وی امیرحسین صادقی نیز با کارت قرمزی که در بازی برابر سپاهان گرفت نمی تواند در مصاف با آبی پوشان اهوازی به میدان برود. در این بازی سیاوش هم غایب خواهد بود. وی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با محرومیت 2 جلسه ای روبرو شده که از بازی هفته دوازدهم برابر استقلال اهواز آغاز خواهد شد.

خبر دیگر از باشگاه استقلال اینکه جائلسون داسیلوا مهاجم برزیلی تیم فوتبال استقلال بامداد امروز به کشورش بازگشت. وی که پیش از برگزاری بازی استقلال - سپاهان قصد داشت به برزیل برود با مخالفت مربیان استقلال روبرو شد و به همین خاطر ساعاتی پس از برگزاری این دیدار به برزیل رفت. او پس از سه روز باید خود را به جمع آبی پوشان برساند.