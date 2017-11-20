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۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۲

فرمانده سپاه عسلویه خبر داد:

احداث ۳۲ واحد مسکونی توسط سپاه برای مددجویان کمیته امداد عسلویه

احداث ۳۲ واحد مسکونی توسط سپاه برای مددجویان کمیته امداد عسلویه

بوشهر - فرمانده سپاه شهرستان عسلویه از احداث ۳۲ واحد مسکونی توسط سپاه برای مددجویان کمیته امداد عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه عسلویه، سرهنگ مهدی حسن زاده  گفت: بسیج سازندگی سپاه عسلویه برای محرومیت زدایی از مناطق محروم در سراسر شهرستان وارد این طرح مشترک با کمیته امداد خمینی(ره) شده است و امکانات اولیه طرح توسط سپاه شهرستان عسلویه تامین می‌شود.

وی افزود: این طرح حاصل همکاری سپاه عسلویه و کمیته امداد امام خمینی(ره) است و واحدهای ساخته شده به مردم مناطق محروم و مددجویان کمیته امداد تحویل می‌شود.

حسن زاده با اشاره به آغاز این طرح در عسلویه گفت: روستای  در شهرستان عسلویه که روستایی محروم است برای آغاز این پروژه انتخاب شده و با اقدام جهادی بسیجیان به زودی کار ساخت آغاز می‌شود.

کد مطلب 4149844

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