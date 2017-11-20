احداث ۳۲ واحد مسکونی توسط سپاه برای مددجویان کمیته امداد عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه عسلویه، سرهنگ مهدی حسن زاده گفت: بسیج سازندگی سپاه عسلویه برای محرومیت زدایی از مناطق محروم در سراسر شهرستان وارد این طرح مشترک با کمیته امداد خمینی(ره) شده است و امکانات اولیه طرح توسط سپاه شهرستان عسلویه تامین می‌شود.

وی افزود: این طرح حاصل همکاری سپاه عسلویه و کمیته امداد امام خمینی(ره) است و واحدهای ساخته شده به مردم مناطق محروم و مددجویان کمیته امداد تحویل می‌شود.

حسن زاده با اشاره به آغاز این طرح در عسلویه گفت: روستای در شهرستان عسلویه که روستایی محروم است برای آغاز این پروژه انتخاب شده و با اقدام جهادی بسیجیان به زودی کار ساخت آغاز می‌شود.