قیام پنجم آذر گرگان پیوست فاخر قیام ۱۵ خرداد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا احمدی، شامگاه دوشنبه در میزگرد تخصصی واکاوی ابعاد قیام پنجم آذر مردم گرگان و دشت اظهار کرد: اگر بخواهیم تعبیری از قیام پنج آذر گرگان داشته باشیم، بهترین تعبیر این است که قیام پنجم آذر پیوست فاخر قیام ۱۵ خرداد امام (ره) است.

وی اضافه کرد: فاخر بودن این قیام یک اساس سیاسی و یک اساس معنوی دارد، فهم حرکت های نهضتی منهای فهم اصل جریان اسلامی دشوار است و استمرار، آن را موجب نسیان می کند.

احمدی گفت: وقتی قیام پنج آذر فراموش می شود که قیام ۱۵ خرداد فراموش شود و زمانی این اتفاق می افتد که قیام های وابسته فراموش شود و این غیرممکن است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان تصریح کرد: به دلیل داشتن روح عاشورایی در انقلاب اسلامی و استشمام آن در قیام پنج آذر، نمی توان در باور گنجاند که این قیام فراموش شدنی باشد، اگر تصور برخی جریانات نفاق بر این است که انقلاب اسلامی ما که پیوست عاشورا دارد را می توانند نابود کنند این یک فکر محال است.

احمدی تأکید کرد: برای این قیام صرفاً به برپایی مجلس ترحیم بسنده شده و این ظلم و جفایی است که به این واقعه روا داشته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: عناصر معنوی این قیام را باید در نگاه کلان دید، که مردمی بودن، دین و اسلام و عنصر رهبری از مهم ترین عناصر آن است.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب به مردم وابسته بود و نه دستگاه حاکمیتی و دولتی، اگر قیدی غیر از اسلام به انقلاب پیوست شود انحرافی است.