تساهل دینی احترام به متون مقدس ادیان مختلف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کیث الیسون روز 3 ژانویه ( 13دی ماه) در کنار 434 نماینده دیگر برای مراسم رسمی ادای سوگند ایستاده، دست راست خود را بلند کرده و سوگند یاد می کند که از اجرای قانون اساسی دفاع کند.

در مراسم رسمی که در محل کنگره برگزار می شود هیچ کدام از نمایندگان متون دینی خود را همراه ندارند اما طی یک مراسم غیر علنی نمایندگان متون دینی خود را همراه می آورند تا برای سوگند یاد کردن از آن استفاده کنند.

تصمیم الیسون برای استفاده از قرآن هنگام سوگند یاد کردن در رسانه های اینترنتی ، تلویزیونی و مطبوعاتی انعکاس وسیعی داشته است. برخی وی را به عنوان فردی توصیف کرده اند که با شیوه زندگی آمریکا آشنا نیست و برخی دیگر این تصمیم را تهدیدی به تمدن آمریکا توصیف کرده اند.

در میان انتقاداتی که بر علیه نخستین نماینده مسلمان کنگره وارد شده است می توان به زیر سؤال بردن صلاحیت وی به علت عدم سوگند به انجیل اشاره کرد.

عده ای نیز از تصمیم وی دفاع کرده و متحقق شدن آن را نشانه وجود تساهل دینی دانسته اند. یکی از اساتید حقوق دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا در نامه مشروحی به یکی از نمایندگان مخالف استدلال کرده است که وی به طور کلی نظام قانون اساسی آمریکا را درک نکرده است.

در این نامه آمده است: یک ملت باید فرهنگی مشترک ایجاد کرده و مردم را برای حفظ ابعاد مهم دیگر فرهنگها آزاد بگذارند، این امر در مورد فرهنگهای دینی بیش از سایر ابعاد فرهنگی صدق می کند.

در حقیقت در مراسم ادای سوگند برای اعضای کنگره، کاخ سفید و دیگر مناصب دربرگیرنده انتخابهای شخصی است که سیاستمداران با رویکردها و شیوه های مختلفی به آن نزدیک می شوند. لیندا لینگل نخستین فرماندار یهودی هاوایی هنگام ادای سوگند به تناخ ( کتاب مقدس یهودیان متشکل از تورات و کتاب انبیاء) سوگند یاد کرد.

پیش از این نیز نمونه هایی از سوگند یاد کردن به قرآن مشاهده شده است. عثمان صدیق تاجر ویرجینیایی، بنگلادشی تبار در سال 1999 به عنوان سفیر ایالات متحده در فیجی به قرآن سوگند یاد کرد و تایمز هندوستان نوشت: صدیق نخستین مسلمان آمریکایی است که به عنوان سفیر آمریکا فعالیت می کند و به قرآن و انجیل سوگند یاد کرد، اما قرآن در رأس این مراسم بود.

رئیس جمهور آمریکا نیز به طور کلی به انجیل سوگند یاد می کند، اما همواره چنین نیست. تئودور روزولت در سال 1901 به انجیل سوگند یاد نکرد، اما در سال 1905 هنگامی که برای بار دوم انتخاب شد به انجیل سوگند یاد کرد.

این در شرایطی است که عده ای از پیروان ادیان چون کواکرها اعتقاد دارند که انجیل سوگند یاد کردن را ممنوع کرده است.

فرانکلین پیرس و هربرت هور و همچنین ریچارد نیکسون رؤسای جمهور آمریکا که پیرو مذهب کواکر بودند از انجیل به عنوان تأییدی برای تعهد خود استفاده کردند.