شورای نگهبان طرح انگشت نگاری از اتباع آمریکایی را تایید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد: این شورا طرح لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور را در جلسه اول آذرماه خود بررسی کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.

بر اساس این قانون، با تایید مصوبه یادشده، دولت موظف است تا از تمامی اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور و مراکز صدور روادید، متناسب با رفتار آمریکا بازرسی و انگشت نگاری کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 28 آبانماه طرح یک فوریتی لزوم بازرسی و انگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور را تصویب نهایی کردند.