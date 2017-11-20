۳۰۰تن اقلام امدادی از سلماس به مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری سلماس، جبارزاده با اعلام این خبر اظهارداشت: بالغ بر ۳۰۰ تن اقلام امدادی و کمک های مردمی این شهرستان به ارزش ٥ میلیارد ریال در قالب ۱۵ دستگاه خودرو سنگین به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال شد.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده فوت شدگان افزود: این محموله شامل مواد غذایی ، خوراکی ، البسه گرم ، پتو ، چادر ، لوازم بهداشتی ، آب معدنی می باشد.

جبارزاده به کمکهای نقدی مردم نیکوکار این شهرستان هم اشاره کرد و گفت : تا کنون اقشار مردم بیش از ۲ میلیارد ریال کمک های نقدی به شماره حساب های اعلام شده واریز کردند.

سرپرست فرمانداری سلماس از اعلام آمادگی رانندگان خودروهای سنگین که بصورت رایگان آماده ارسال کمکهای مردمی به مناطق زلزله زده است قدردانی و اعلام کرد: دومین محموله این شهرستان طی امروز به مناطق زلزله زده اعزام شد.