۱۹ تیم پزشکی در مناطق زلزله زده به ارائه خدمت پرداختند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۹ تیم پزشکی شامل متخصصین، پزشک عمومی، پرستار، دراویار در مناطق زلزله زده به ارائه خدمت پرداختند.

این تیمهای پزشکی به ارائه خدمت به زلزله زدگان مناطق آسیب دیده در روستاهای توابع سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی روستاهای تپه کوئیک، باندر علیا، باندر سفلی، ورگنه، پل قالیچه، دشت ور، تازه آباد و ثلاث باباجانی پرداختند.

کانونهای وابسته به سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه با حضور رئیس سازمان و تیمهای متخصص و فوق تخصص پزشکی و پیراپزشکی به ارائه خدمت مشغول هستند.

همچنین به همت بسیج جامعه پزشکی معتضدی سه تیم درمانی داوطلب در هشت روستای زلزله زده حضور یافتند و بیش از یکصد و هفتاد و هشت نفر ویزیت شدند.

همچنین دلجوئی کودکان با اهداء اسباب بازی و پشتیبانی دارویی اهدایی استان اصفهان نیز صورت گرفت.